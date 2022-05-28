李佳薇將於6月推出新專輯，近日正忙於前置作業即將進入宣傳期，未料今（28日）驚傳確診，她難過表示：「真的萬萬沒想到，事情會發展到這個地步。習慣每天吃的蜂蜜，就在吞下去的那刻，有一陣莫名的刺痛感，心想不妙，快篩，果然，跟你腦袋此刻想的一樣，平常不會出現的那條線，出現了！」

突如其來的快篩結果讓她腦袋一片混亂，立刻衝回房間傳訊息給平日與她最親近的妹妹李佳歡，要她快篩檢測，「再來打給經紀人，心裡那份擔心跟罪惡感真的讓我極度無助與難過。再來就是開始處理工作的事」。

由於即將進入宣傳期，她只能暫停一切活動工作，遵照防疫規定隔離，「對工作夥伴們真的很對不起。明天529相約好的直播，請原諒我得失約，身邊的同事都擔心症狀會在這兩天比較嚴重，強烈建議我先休息，不要逞強！但我答應各位，這集點歌，之後會還給你們！等我滿血歸來OK」。她表示疫情當下，很多事情都沒辦法預測、甚至完全預防。只能盡全力保護自己、保護他人，希望大家都健健康康，平安喜樂。