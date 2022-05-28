因應新冠肺炎疫情，2020年被稱作「線上演唱會元年」，演出形態經過近兩年發展已經越來越成熟。根據香港01報導，27日晚上，台灣「音樂教父」羅大佑及華語樂壇天后孫燕姿同時在線上開唱，就在大陸掀起「今天你在看羅大佑還是孫燕姿」熱議話題，最終吸引2億多人。有大陸網友稱「羅大佑是70後的青春，孫燕姿是90後的青春」；也有人稱「我看孫燕姿，給爸媽放羅大佑」。

據了解，羅大佑首場視頻號線上演唱會在27日晚上8點開唱，曲目包含光陰的印記、童樂箴言、戀曲2022三大內容板塊，從演奏版《滾滾紅塵》開始，幾乎囊括所有經典歌曲，包括《童年》、《夢》、《戀曲1990》等。截至晚間11點50分，有超過4100萬人觀看過羅大佑的直播，逾8300萬人點讚。

另一方面，孫燕姿的《你好嗎？——孫燕姿抖音線上唱聊會》也同樣在8點開始。曲目部分以《雨還是不停地停下》開場，以《風衣》收尾，直播期間孫燕姿還不時與樂隊成員甚至鏡頭外的工作人員聊天，當時一名女生問她「去KTV會不會點自己的歌」，獲孫回應「肯定不會啊」，都唱了這麼多遍了。而到尾聲統計活動共計有2.4億人次觀看。