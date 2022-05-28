高雄陳姓、王姓男子等5人從國外搭機回國後，入住三民區鴻騰飯店實施居家檢疫，但陳男等人才隔離4天就按耐不住寂寞，竟偷溜出房門，相約到王男的房間喝酒開趴，遭衛生局依傳染病防治法開罰22萬元，鴻騰飯店也因管理疏失被取消經營防疫旅館的資格，業者損失慘重，因此向陳男等人求償700多萬，最終高雄地院判陳男等人應賠償152萬餘元給飯店業者。

判決指出，陳男等人去年7月18日從國外回台後，依照防疫規定，陳男等人必須入住三民區鴻騰飯店執行14天居家檢疫，但他們才隔離4天就按耐不住寂寞，竟無視防疫規定，相約至王男的房間喝酒、聊天、開趴，隨後因為嘻笑聲太大被人檢舉。

相關單位獲報後，衛生局、經發局和警察局均派員到場調查，警方調閱監視器畫面，確認共有5人群聚，已明顯違反防疫規定，陳男等人遭衛生局依傳染病防治法開罰22萬元，而鴻騰飯店也被發現管理上有重大疏失，後續遭觀光局認定飯店無法落實防疫管理，撤銷鴻騰飯店防疫旅館資格。

由於鴻騰飯店被撤銷防疫旅館資格，飯店內82位隔離民眾被迫移宿其他防疫旅館，造成鴻騰飯店嚴重損失254萬餘元，加上事件鬧上媒體版面，導致許多民眾認為飯店管理鬆散，成為防疫破口，業者認為經營旅館事業有相當大的影響，商譽受損部分求償500萬精神損失，合計求償754萬餘元。

高雄地院審理時，陳男辯稱，自己因違反防疫規定已被衛生局開罰22萬元，而鴻騰飯店屬於24小時櫃檯服務的防疫旅館，但竟出現嚴重疏失，讓酒類進入旅館，他們5人才因此禁不住誘惑在房間內群聚飲酒，且後來也是由鴻騰的相關企業接手飯店，繼續領取政府補貼，不該由他們賠償飯店損失。

高雄地院法官認為，酒店為法人，無精神上痛苦可言，且登報道歉已足回復其名譽，陳男等人無須賠償500萬精神損失，但由於5人鬧事，確實導致飯店營業損失，判陳男等人必須負連帶責任，賠償飯店短收住宿費用及住宿房間補助款共152萬餘元，全案仍可上訴。

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