台中捷運南屯站周邊排水溝，遇到大雨，大量雨水就從孔蓋內噴湧出，台中市議員何文海與養工處人員開蓋才發現溝內堆積有許多大小不一的水泥塊。（何文海提供／謝瓊雲台中傳真）

已完工通車1年的台中捷運，南屯站周邊街區至今還遺留有8處的施工告示牌，台中市交通局指出，接獲反映日前已全數移除。（何文海提供／謝瓊雲台中傳真）

已完工通車1年的台中捷運，南屯站周邊街區至今還遺留有8處的施工告示牌，台中市交通局指出，接獲反映日前已全數移除。（何文海提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議員何文海接獲民眾陳情，指台中捷運南屯站外水溝因強降雨成了「湧泉」，請來養工處會勘發現周邊水溝內遭遺留水泥塊，影響排水；台中市交通局回應，將辦會勘釐清責任歸屬，並派人進行水溝清淤。

近日台中連日強降雨，導致不少地勢低窪區域積、淹水。何文海表示，台中捷運工程2年前完工時，南屯站外水溝遇大雨就淹水，甚至有大量雨水自孔蓋噴出來，有如湧泉。他與養工處人員到場開蓋查看後，才挖出許多大小不一的水泥塊，疑似是廠商施工後遺留周邊，另外周邊街區有8處施工告示牌遲遲未拆除，也容易造成民眾混淆困擾。

交通局表示，中捷施工過程中，均會進行定期清淤，將盡速邀集相關單位與包商辦理現場會勘釐清責任歸屬，也不排除是近期其他工程單位進駐施工所遺留，並盡速清除水溝雜物，恢復水溝排水暢通。另外，施工告示牌經議員反映，已於17日全數移除。

環保局指出，營建工地將施工廢棄物隨意亂倒入水溝內，將可依違反《廢棄物清理法》裁罰1200元到6000元，水溝內水泥塊若調查證實是附近營建工地所為，將可加重開罰6000元。