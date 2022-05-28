台中市議員何文海接獲民眾陳情，指台中捷運南屯站外水溝因強降雨成了「湧泉」，請來養工處會勘發現周邊水溝內遭遺留水泥塊，影響排水；台中市交通局回應，將辦會勘釐清責任歸屬，並派人進行水溝清淤。
近日台中連日強降雨，導致不少地勢低窪區域積、淹水。何文海表示，台中捷運工程2年前完工時，南屯站外水溝遇大雨就淹水，甚至有大量雨水自孔蓋噴出來，有如湧泉。他與養工處人員到場開蓋查看後，才挖出許多大小不一的水泥塊，疑似是廠商施工後遺留周邊，另外周邊街區有8處施工告示牌遲遲未拆除，也容易造成民眾混淆困擾。
交通局表示，中捷施工過程中，均會進行定期清淤，將盡速邀集相關單位與包商辦理現場會勘釐清責任歸屬，也不排除是近期其他工程單位進駐施工所遺留，並盡速清除水溝雜物，恢復水溝排水暢通。另外，施工告示牌經議員反映，已於17日全數移除。
環保局指出，營建工地將施工廢棄物隨意亂倒入水溝內，將可依違反《廢棄物清理法》裁罰1200元到6000元，水溝內水泥塊若調查證實是附近營建工地所為，將可加重開罰6000元。
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