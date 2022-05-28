被封為「G級子瑜」的祈錦鈅先前衰捲入謝和弦和老婆莉婭（現改名：陳緗妮）的婚變風波，最終謝和弦夫妻和好，還宣布懷孕，祈錦鈅則刪掉道歉文，直言：「因為這些破事不值得我道歉和佔用版面。」今(28日)她曬出穿比基尼坐遊艇照片，秀髮卡到事業線中，辣翻粉絲。

祈錦鈅今年初被莉婭指名介入她和謝和絃婚姻，截圖流出後，許多人開始質疑祈錦鈅對謝和弦透露自己單身一個人住，還開邀：「我租了自己的小窩，歡迎來玩」、「我自己住，隨即過來很晚也沒問題」，似乎忘了要和有婦之夫避嫌，對此，祈錦鈅喊冤道歉，寫下：「針對浪費公眾媒體資源的部分，我為自己輕浮的言行感到抱歉，佔用大家許多時間，對不起！」

之後祈錦鈅回歸正常生活，並用英文寫下：「不管別的賤人認為我是怎樣的人，我自己很清楚我是怎樣的人，你們其他人也是，我們都是完全不同世界的人」，更直接將原本給謝和弦夫妻的道歉信刪除，透露原因是覺得不值得她致歉和浪費社會資源，並強調提到Keanna的部分是真心的，以後不會再犯。

今祈錦鈅曬出自己戴著船長帽，坐在遊艇上，身後還有藍天白雲大海的美照，招牌G級渾圓上圍一覽無遺，一雙美腿也相當吸睛，網友興奮留言說：「想被辣船長載出海」、「也許妳可以考慮去考船長！？」、「船長我還沒上船」、「可愛性感」。