大陸演員景甜因代言違法廣告，被罰722.12萬元人民幣，火速發聲道歉。（網易）

大陸演員景甜違法廣告代言28日被罰沒722萬多元（人民幣，下同）隨後她本人火速道歉，表示：「將繼續秉承著對廣大消費者高度負責的原則。今後絕不代言此類相關的任何產品，堅決杜絕此類事件的再次發生。」景甜稱：「作為一名文藝工作者，本職工作應以作品為一切出發點，我深刻認識到自身存在的工作疏漏，完全接受市場監管部門對我的處罰決定並已第一時間全部繳納罰款。」

根據大陸《廣告法》相關規定，景甜3年內不能代言廣告。對在虛假廣告中作推薦、證明受到行政處罰未滿3年的自然人、法人或者其他組織，不得利用其作為廣告代言人。3年之內不能夠再代言廣告。

稍早相關通報指出，大陸市場監管總局廣告監測發現演員景甜代言的某商品涉嫌違反大陸《廣告法》，隨後依法核查處理，而代言人景甜被依法罰款722.12萬。

景甜代言的這款產品，是某微商產品，聲稱吃了可以「阻止油脂和糖分吸收」，涉嫌減肥功效。

而海報上也直勾勾地寫著，代言人景甜也在吃。

根據這次相關部門的罰款通報可以看出，景甜這次代言費所得共計257.9萬元，罰款464.22萬元，合計722.12萬元。

據網易新聞報導，為了257萬的代言費，就拿自己的形象去做這樣的代言，實在不只是工作漏洞了。粉絲則是口徑一致，直接將鍋甩給了團隊，稱是團隊工作沒做好，沒有核對好代言，才導致自己偶像受損被連累。

陸媒評論，這話說的也是沒必要了，作為工作室老闆，景甜對於代言還是有很大話語權，接不接都是藝人綜合考慮的，不可能完全是團隊的問題，景甜自己也說了，自身存在工作疏漏，就是心存僥倖了，這次被罰款，直接敲醒了很多人。明星代言微商一直存在爭議，張庭此前微商就涉嫌傳銷被罰款，明星代言微商更是被眾多網友看作是「不自愛」，消耗自身好感賺代言費。

據悉，景甜這次在大陸藝人違法代言罰款中近年少有的，她的商業價值大受衝擊，在景甜被罰款新聞出來後，奢牌迪奧就直接將景甜的相關微博隱藏，很大可能會被除名，而根據景甜目前的商務表，她還有多個代言在身上，價值肯定是大打折扣，後續會不會續約都很難說了。