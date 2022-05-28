根據農委會的統計，台灣寵物數量每年以10％速度成長，推估到2040年將達到1200萬隻。隨著毛小孩人口快速成長，農委會近期成立寵物管理科，未來將設立寵物管理專法，針對寵物的食、衣、住、育、樂制訂相關辦法，顯示政府重視寵物權益日益提升。有感於此，公勝GOGO保寵物險推薦王致力推廣毛小孩生態平台，除了綜合多家寵物險外，讓民眾可以一站購足，評比各家商品特色後再決定投保外，GOGO保專案負責人楊振和更表示，未來將結合寵物諮詢服務、寵物醫療以及到府貓保姆等服務，打造完整的寵物生態圈。

為了讓民眾更了解貓狗可能的疾病治療成本、實質風險以及承擔費用差異，公勝GOGO保於5月28日到5月31日瘋貓祭設立展場，提供民眾寵物險相關諮詢服務，並針對「透過寵物險打造最強保障」的主題，邀請公勝保經崴鴻事業部經理馮崴洋於瘋貓論壇進行專題演講，針對適合的寵物險方案進行深度分析。

公勝保經崴鴻事業部經理馮崴洋表示，寵物險的保障範圍比想像中的廣，除了最常見的寵物醫療外，其他像是寵物侵權、協尋廣告費用、寄宿日額費用以及喪葬費用等等多包含其中，例如家犬不小心咬傷的其他人或是別人家的寵物，只要透過第三方公正單位核可之相關單據證明，即可申請理賠，侵權理賠額度通常在100萬以上。寵物險各家商品特色不同，挑選時務必看清楚，針對自身需求挑選適合的寵物險。