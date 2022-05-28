【政新鮮】張善政獲邱奕勝支持選桃園有勝算？ 黃敬平提醒3事一定要做

前行政院長張善政獲國民黨徵召參選桃園市長，引發基層譁然，近期2次試圖拜會桃園市議長邱奕勝卻無功而返，26日終於見面。對此，桃園市議員黃敬平對此認為，張善政只要多來桃園走走，多請益，多了解在地需求，用誠心誠意來打動人心並且提醒還有一件事情要做，也就是把戶籍遷到桃園吧！像前台北市議員羅智強一樣買房，宣示決心也不壞。

黃敬平26日接受本網《政新鮮》專訪時指出，鼓勵張善政像羅智強一樣多到桃園走走，接觸到第一線民眾，最直接了解民眾反應，也可了解市政問題，多走走、多拜訪、多請益、多來桃園，「把戶籍遷到桃園吧，像羅一樣買房宣示決心也不壞，要桃園人認同你就要展現決心跟誠意」。

黃敬平指出，雖然政黨支持度從全台灣到桃園都不利於國民黨，但只要全黨能放下恩恩怨怨，全力輔選張善政，當民進黨各懷鬼胎、自視甚高時，民進黨自己會不同心，民進黨氛圍也是很混沌。國民黨要先把自己整合好，不要亂了陣腳，團結不是說說而已，張善政跟他的幕僚團隊當然也要再加油，真正了解地方，善用地方呂玉玲、萬美玲、邱奕勝議長等組織勢力，再運用羅智強空戰優勢，整合各方不是沒有機會。