台灣疫情持續升溫，昨日（27）新增94855例本土病例，更新增126例死亡創新高，引發民眾恐慌。民進黨前立委郭正亮公布一份民調，64.5%的民眾認為防疫表現比去年退步，另外也有57.9%的民眾認為疫情已經失控；郭對此驚訝表示，這是該民調第一次做出對防疫以及衛福部部長陳時中不利的民調。此消息引熱議，有網友直言：「台灣人是健忘的，想想公投的結果吧！」引發大批網友迴響。

郭正亮昨日在《中天新聞》節目〈洪淑芬辣晚報〉搶先曝光《美麗島電子報》有關疫情部分的民調，郭表示，這份民調下周一才要公布。該民調詢問「民眾認為今年的防疫表現是不是退步？」有64.5%的民眾認為比去年退步；該民調詢問「民眾是不是認為目前的防疫狀況已經失控？」有57.9%認為已經失控。

郭正亮指出，去年對防疫表現滿意的有63.9%，現在卻只剩下48.9%，跌了15個百分點。郭強調，以往《美麗島電子報》所做的民調，陳時中的民調都還蠻高的，這次是第一次做出對防疫和陳很不利的結果。

此消息引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言。有網友表示：「台灣人是健忘的，想想公投的結果吧！」此話獲得不少共鳴；其他網友則回應：「放心吧，塔綠班都還沒出手呢！想想公投的結果吧，呵呵！年底國民黨完蛋囉！」「民進黨選舉超厲害，別掉以輕心」、「滿意48.9%？塔綠班基本盤？」「哭哭，817仍會投票給民進黨的」、「陳時中如果宣布選台北市長，還是很多死忠的，現實就是令人想哭」。