大陸工信部方面指出，大陸4月全國31個省份工業增速均較上月回落，其中東部地區工業增加值較上年同期下降6.9％，較3月回落11.8個百分點。但5月相關資料顯示有趨穩向好跡象，當中復工進度明顯加快。截至5 月25 日，1722家部級「白名單」企業復工率達92％、上海5872家「白名單」企業整體復工率達到75.4％，而吉林監測的重點企業全部復工。

根據資料顯示，5月14日至20日全大陸的工業集聚區用工指數為94.7，較上周上升0.8個點，比4月平均值高0.8個點。而5月第3周（16日至23日），日均貨車流量較上周成長4.98％，日均貨運量成長6.55％，長三角港口集裝箱輸送量也有所增長。

據環球網報導分析，當前和今後幾個月，工業經濟面臨的形勢仍然複雜嚴峻：疫情走勢仍不確定；復工較快而達產較慢，特別是汽車、電子等行業產業。為此大陸工信部27日召開提振工業經濟電視電話會議，要求聚焦重點企業、重點行業、重點區域，積極穩妥有序推進復工達產，確保產業鏈供應鏈運轉順暢。