由於國內新冠疫情持續延燒，不少中小企業，尤其是餐飲業者都面臨營收銳減。立法委員蔡適應28日宣布，在服務處成立「中小企業振興服務處」協助業者向經濟部申請10萬元或2萬元的補助，也提供各行各業的紓困諮詢，期盼幫助更多基隆在地產業。

蔡適應表示，目前有許多小型企業都急需政府的紓困或振興，經濟部推動的餐飲業者行銷補助方案，原本只有編列6億元經費，在朝野政黨共識下，提升至36億餘元；尤其是基隆市的餐飲業者，他的服務處特別成立「中小企業振興服務處」協助業者，申請10萬元或2萬元的補助，也提供各行各業的紓困諮詢，期盼幫助更多基隆在地產業。

蔡適應指出，行政院26日宣布推動新一波振興措施，對受疫情影響的產業和勞工提出補貼，編列紓困貸款展延利息補貼，相關振興的預算總計345億6千萬元，包含經濟部先前推出的補助餐飲業行銷方案，原本編列經費6億元，將加碼至36億2千5百萬元。另外，《嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例》也在27日院會通過延長一年，可以持續支應特別預算達1300多億元。

蔡適應表示，他身為基隆選出的立法委員，知道不少在地業者亟需相關的振興及補助，因此在服務處成立服務中心，希望透過輔導與協助申請，將可以讓更多基隆在地產業一起度過疫情影響的難關。