警方查扣改造槍枝、子彈等證物。（警方提供）

今年2月才遭台北市警方查獲改造槍枝的情侶40歲曾姓男子、36歲廖姓女子，交保後又因毒品案遭通緝，新北市刑警大隊偵三隊前天（26日）獲悉，該對情侶藏匿在新北市新店區某汽車旅館，遂立即前往將2人查緝到案，現場起獲改造手槍1把、可射擊鋼珠的遙控霰彈槍1打、子彈7發及安非他命等證物，全案帶回依法偵辦。

警方表示，曾姓嫌犯染有毒品惡習，今年2月才遭警方查獲槍械工作室，交保後仍不知悔改，持續改造槍枝準備販賣謀利，日前與廖姓女友因涉毒遭通緝，遂偕同女友四處逃亡，警方26日循線在新店區汽車旅館查緝2人到案，從曾嫌背包起獲槍枝、毒品等證物。

警方意外查獲1把可射擊鋼珠用遙控器觸發的霰彈槍，曾嫌供稱，改造槍枝技術都是上網自行習得。偵訊後，全案依毒品通緝、毒品危害防制條例、槍砲彈刀管制條例移送台北地檢署偵辦。

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