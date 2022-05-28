「111年度台中市長盃匹克球錦標賽」，今天在大甲體育場登場，吸引各年齡層運動好手們交流球技。（台中市政府提供）

中華民國匹克球協會與台中市匹克球協會共同辦理的「111年度台中市長盃匹克球錦標賽」，28日在大甲體育場登場，現場吸引各年齡層的運動好手們一起交流球技。運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕積極推動台中「酷運動」，透過辦理此次賽事，培育匹克球運動優秀選手，也期勉選手爭取佳績。

台中市長盃匹克球錦標賽自去年首度辦理後，吸引許多市民投入匹克球運動，台中匹克球運動人才持續向下扎根，也讓市民更認識匹克球運動；因應國際賽事規則，此屆賽事除分為國中組及高中組外，社會組也設置自2級至5級別，藉此提升台中市匹克球選手的競爭力，邀集好手於台中交流球技。

運動局指出，選手除專注於賽事外，現場也落實各項防疫規範，工作人員及參賽選手、裁判在非競賽時均須遵守佩戴口罩及環境消毒等防疫措施。

李昱叡指出，台中市繼去年舉辦的「2021大甲國聖獅子盃全國匹克球團體賽」、「2021亞洲匹克球暨台灣全民錦標賽」及每年辦理台中市長盃匹克球錦標賽等賽事；預計將於6月18日在亞洲大學辦理匹克球乙級裁判講習，還有「111年度匹克球大專生暨教職員工盃錦標賽」，後續也會持續辦理多元化活動，以提升全民運動發展和營造優質的運動環境。