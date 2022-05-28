基隆市副市長林永發28日出席淡蘭百年山徑跨縣市平台記者會，在會中以即將舉行的城市博覽會為號召，力推淡蘭百年山徑暖暖行及漫遊百年小城七堵行。他認為，這兩條山徑結合自然及人文，能將暖暖七堵雙城旅遊推向國際。

林永發表示，淡蘭百年山徑在基隆的路段雖然不長，但卻是北路及中路的起點，對先民的日常生活甚至婚喪喜慶佔有重要的一席之地，暖暖過去也是大菁（藍染原料）、茶葉、煤礦的集散地，而鄰近的七堵更是煤礦、黃金、茶葉等鐵道客貨的重鎮，極具觀光發展的特色及潛力。

近年來基隆市府將暖暖及七堵發展為北台灣自然生態及休閒農業的勝地，今年將藉由台灣步道日、城市博覽會、日本締結國際友誼步道及亞洲步道大會等四大盛事，將暖暖七堵雙城旅遊推向國際。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，市府今年將以主題遊程推廣暖暖七堵旅遊。現已整合規劃六條淡蘭百年山徑暖暖行及漫遊百年小城七堵行的旅遊路線，推出電子旅遊手冊，也已新推出基隆暖暖七堵巴士遊程上架販售，導入遊客。在七月暖東峽谷步道工程完工後，也會結合暖暖七堵的特色店家辦理淡蘭百年山徑基隆縱走團大會師、暖暖生態導覽團、七堵礦業歷史導覽團、導覽走讀課程等主題遊程，帶動暖暖七堵區域觀光的發展。

曾姿雯也表示，淡蘭百年山徑暖東峽谷步道、基隆河壺穴景觀、暖暖老街、七堵鐵道公園、七堵煤礦炭窯、七堵瑪陵農遊生態及七堵大牛稠登山步道等特色景點，都非常適合民眾造訪，享受安全又悠閒的防疫生活。