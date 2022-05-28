中國外交部網站28日消息，中國國務委員兼外長王毅南太行第二站抵達吉里巴斯，當地時間27日會見吉里巴斯總統兼外長馬茂。馬茂表示，中國代表團到訪帶來互信、友誼和合作，具有里程碑意義。吉中2019年9月復交以來，吉方堅定不移奉行一個中國原則，堅定支持建設人類命運共同體。復交表明世界站在中國一邊，吉里巴斯站在歷史正確一邊。馬茂並感謝中方在疫情應對、經濟發展、基礎設施建設給予吉方支持幫助，表示堅定致力將兩國關係提升至更高水準，為人民帶來更多福祉。

王毅指出，實際上從馬茂總統和人民做出與中國復交決定的那一天，就成為了朋友。中國不僅是吉里巴斯的朋友，也是所有開發中國家最可靠的朋友。將繼續在國際和多邊舞台為開發中國家仗義執言，繼續堅定維護開發中國家尤其是中小國家的正當權益。

王毅說，中吉復交兩年多來，兩國關係快速發展，各領域合作向前推進，為基人民帶來實實在在利益。兩國相互信任、相互支持，已成為大小國家平等相待的典範。事實充分證明，吉方做出同中國復交的政治決斷完全符合基人民的根本利益。

王毅強調，這個世界並不太平，疫情肆虐，戰亂頻仍，還有隨處可見的貧困落後。但美國及其同夥卻執意把精力集中在處心積慮阻遏中國的發展上。其本質就是不願看到非西方力量在世界上取得成功，不願看到開發中國家加強團結合作。但時代潮流浩浩蕩蕩，中國和其它開發中國家的發展振興已是歷史的必然，也是正當權利，任何人、任何勢力都不可能阻擋。從這一角度來說，堅定支持中方維護核心利益，就是支持開發中國家自己，同樣，幫助開發中國家也是在幫助中國自己。中國願盡己所能，和開發中國家一起，加快實現共同發展，攜手消除歷史不公。

雙方同意繼續加強抗疫合作。中國首批援吉醫療隊此次隨中國代表團一道抵達，將助力吉方抗擊疫情，並為基民眾提供醫療服務。

雙方同意深化共建一帶一路、開展應對氣變合作。王毅強調，中國堅定走綠色低碳道路，同時將通過南南合作幫助小島嶼國家應對氣變挑戰。會見後，雙方出席了共建一帶一路、防災減災、基礎設施、旅遊、民生等合作文件簽署儀式。