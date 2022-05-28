悟智樂園目前夷平淨空為空地。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

悟智樂園關閉後，過去荒廢的設施曾令人感覺詭異。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

悟智樂園關閉20年，過去老舊設施直到今年初才完全拆除淨空。（正統鹿耳門聖母廟提供／程炳璋台南傳真）

正統鹿耳門聖母廟西側一塊閒置空地為關閉20年的悟智樂園用地，荒廢多時的遊樂園一度令人感覺詭異，廟方今年初完成淨空綠化，打算連同東側停車場，一併設計成景觀公園，重新帶動觀光。即日起至9月底止，10萬元甄選的設計圖。

曾經是南台灣首座主打水上設施的悟智樂園，為正統鹿耳門聖母廟出租用地，占地3公頃，原為日資經營，後來轉給本土企業，擁有全台第1個滾筒滑道池，幽靈城堡與大型迷宮，還設置餐飲商店街，風靡老少盛極一時，是很多人兒時回憶。

2000年，台中、高雄陸續開設新的水上樂園，不堪同業競爭遊客數下滑，悟智樂園2002年決定關閉，如時代的眼淚令人不捨。

園區內的老舊設施荒廢19年，廟方2009年發包拆除地上建物，工程進度緩慢，直到今年初才完全淨空，廢棄的遊樂園一度傳出有詭異感，夷平後成為閒置空地，廟方今年初大量種植花樹綠化，包括風鈴木、阿勃勒、九重葛、花旗木與鳳凰木，5月完成花樹移植。

廟方近日決定再花10萬元甄選設計圖，將荒廢的空地打造成厲害的景觀公園，盼設計內容發揮創意思考，融入媽祖信仰與地方特色，吸引更多觀光客遊賞。

2處景觀公園設計圖甄選至9月底，不限團體、個人與學經歷，全部改造經費限定1000萬元以內，廟方盼悟智樂園荒廢20年後，再現令遊客駐足休憩的美景公園。