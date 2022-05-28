由市立八斗高中、市立中山高中、市立安樂高中及市立暖暖高中等4所基隆市立高中組成的策略聯盟，28日舉行一場線上的自主學習成果發表，讓學生自選主題，並在自主學習時間內，依規畫完成。

28日的發表會上，來自4所市立高中的同學們，輪番上場介紹自己在自主學習中遇到的困難，及克服困難的過程中，如何形成自主學習能力的心得分享，呈現基隆各市立高中學子在新課綱中發展個人興趣及逐步養成的自學素養。

基隆市政府教育處處長杜國正在開幕致詞時表示，同學們理解自己學到的東西是一回事，而讓他人知道並理解則是另外一回事。他認為，同學們能說出自己的成就，對於學習會有很大的助益。

杜國正認為，這次成果分享由同學彼此觀摩及分享自主學習的過程，並思考將來持續學習的方向，同時期待藉由四校師生的共同參與，增加校際間的觀摩學習機會，也希望能讓同學能保持自主學習的樂趣及動力。

因應疫情發展本次成果發表方式採線上方式發表，4校共計有17組動態成果及18組靜態成果分享。其中，動態成果由學生在線上說明自主學習過程及心得，靜態展示部分則是在成果發表的中場時間，透過簡報方式呈現。

基隆市政府教育處表示，為協助各市立高中學生落實自主學習，由四校組成市立高中策略聯盟，由學生選定主題，在自主學習時間依規劃完成學習活動。這場發表會中，全場除了基隆在地師生外，同時也有外縣市的師長也上線共同參與，幾乎全場都維持250人上線聆聽的滿場狀態。