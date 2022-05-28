2020年底在台東海端鄉崁頂村落入套索且身中3槍的台灣黑熊Umas，野放逾9個月平安。（林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

崁頂黑熊Umas利用血藤修築巢窩。（林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

山黃麻樹上發現大小不一的黑熊爪痕。（林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

黑熊爪痕(以手作為比例尺)。（林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

2020年底在台東海端鄉崁頂村落入套索且身中3槍的台灣黑熊Umas，野放逾9個月平安，利用血藤空中築巢夜間休息。台東林管處日前派員實地調查Umas棲息的森林，確認牠「別來無恙」，同時推測還有其他黑熊留下的痕跡，相關人員感到十分欣慰。

年輕小公熊Umas兩年前在崁頂村民發現受困於套索且身中3槍，經救傷團隊緊急搶救後送屏科大手術及照養，牠身上雖留下部分殘缺，整體康復情況達野放標準，於去年8月間野放。

台東林管處28日表示， Umas牠大多在白天活動，而年初氣溫較低，牠的活動頻度隨之降低，許多時間待在溪溝環境，雖然少了部分的右前肢，但從野放後9個月期間的軌跡分析，不難看出Umas行動頗為矯健、翻山越嶺不斷探索適合的棲地。

Umas的活動範圍大、健康情形推測良好，目前棲息在1處無人煙的原始林內。移動過程中最陡峭的地形坡度估算達70度，活動範圍海拔介於500到2300公尺之間，範圍約48平方公里。

Umas頸圈回傳定位成功率為88.3％，林管處藉由頸圈回傳的點位，派員進入Umas生活的森林，踏尋牠走過的路徑，在牠白天活動密集區、夜間過夜區和非活動的地區進行系統性的植群調查。

林管處人員除確認有習慣運用熟悉的環境活動及棲息外，也找到Umas在1棵有血藤攀附的山黃麻連續數日過夜休憩，樹上發現可能是牠夜間休息做的巢窩，樹幹也明顯可見新舊不一的黑熊爪痕；爪痕有大有小，判斷此區除了Umas外，可能還有其他黑熊在此活動。

值得一提的是，Umas當年經由崁頂部落熱心周姓族人通報救傷而槍下逃生，野放後，Umas也曾回到崁頂部落周邊山區，但並未接近聚落，人與熊相安無事當鄰居，也讓研究人員鬆一口氣。