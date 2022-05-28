《每日郵報》（Daily Mail）報導，有人權組織聲稱，車臣人大規模綁架沒有作戰經驗的平民充當「志願軍」，並派往烏克蘭參加俄軍的入侵行動。一個在車臣名為1Adat的人權組織表示，有數百人被迫參加戰爭，而車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）更稱他們是「廢物」。

根據報導，1Adat是一個反車臣腐敗以及反俄羅斯宣傳的人權組織，他們表示車臣以大規模綁架發生，並有數百人被迫參加戰爭。該組織表示，卡狄羅夫的士兵稱他們綁架的人為「廢物」，送到前線是去當「炮灰」的。

1Adat表示，在5月他們收到數十條毫無戰鬥經驗的人的訊息，稱他們被迫參戰，人權組織稱:「被綁架者必須簽署一份文件，說明他們是自願被送往烏克蘭的，否則他們將受到捏造的刑事案件指控。」，他們更進一步表示:「卡狄羅夫自己說，他們是廢物，他們不會後悔，所以沒什麼好擔心的。」這說明綁架是故意進行，以便向戰場運送炮灰。

現年45歲的卡狄羅夫是車臣共和國的領導人，這位俄羅斯總統普丁的最狂熱領導人稱自己是普丁的「馬前卒」，並經常向西方發出批評。在4月時，他被俄羅斯提拔為國民警衛隊的中將軍銜。

卡狄羅夫說要攻擊波蘭

卡狄羅夫也被指控戰爭罪，在烏克蘭殺害平民。他近日還發表言論威脅波蘭，表示將對其發動攻擊，並「在6秒內展示實力」。