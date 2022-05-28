為廣大用戶繼續發展EOS R系統，將其高影像畫質和先進功能擴展至APS-C單眼相機，Canon推出兩款全新APS-C無反光鏡相機EOS R7及EOS R10。

Canon自2018年推出EOS R系統以來，憑藉一系列配備高畫質、先進功能及高可靠性的EOS R無反光鏡相機及光學性能優異的RF鏡頭群，深受專業攝影師及攝影愛好者的喜愛和好評，Canon首次推出兩款全新高性能APS-C EOS R無反光鏡相機—EOS R7及EOS R10，為配合APS-C EOS R無反光鏡相機的發展，Canon亦同步宣佈推出全新RF-S系列鏡頭—RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM及RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM，進一步擴展RF鏡頭的選擇。

Canon表示，繼承EOS R3出色的主體辨識及自動對焦追蹤能力，分別提供電子快門最高約每秒30張及23張之高速連拍優秀功能，為專業攝影師及攝影愛好者提供更多拍攝的可能性；與EF-S和EF-M系列鏡頭一樣，RF-S鏡頭的成像圈大小覆蓋APS-C尺寸影像感測器，能讓光學設計更輕巧；受惠於RF接環的短後對焦距離設計，RF-S鏡頭設計比EF-S鏡頭更輕巧方便攜帶。

RF接環高速數據傳輸的優點，也能透過加強影像穩定功能及數位鏡頭優化(DLO)等功能讓影像畫質及性能都再度提升；EOS R7、EOS R10和新RF-S鏡頭的加入，讓更多攝影愛好者能夠受惠於EOS R系統的優點，充分滿足使用者對拍攝相片和影片的需求；EOS R7旗艦級 APS-C無反光鏡相機，非常適合極速拍攝主題例如運動和野生動物等主題使用。