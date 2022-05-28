國民黨台北市議員王鴻薇以中市沙鹿8年前淹水照，批民進黨在地立委林靜儀竟在日內瓦參訪、拍美照引發爭議。台中市長盧秀燕今天回應表示，對個人間的問題沒有評論，這次狂風暴雨在任何行政區都可能遇到積、淹水，中市治水不間斷，持續與中央合作改善排水，讓市民都能睡好覺。

盧秀燕今天參加「十全公園開闢工程」開工動土祈福典禮，針對中市沙鹿淹水照一事低調回應表示，對於個人間的問題沒有評論。

盧秀燕指出，台中市這幾年積極投資排水工程、設施，包含大甲民權路排水道，清水公正路、高美路，沙鹿中山路、向上路，梧棲大智路地下排水道等，感謝民代大力支持。

針對昨天大雨造成中市多處積水，盧秀燕指出，這次狂風暴雨的雨量，在任何行政區都可能遇到積淹水情形，主要還是降雨量超過道路側溝與雨水下水道保護標準，中市治水是不會間斷，市府會繼續與中央合作改善都市排水問題，希望讓所有市民都能睡好覺，這是要繼續努力的目標。