藝人郭彥均因發布與醫護朋友的對話，不僅遭到綠營人士及網友出征，甚至連行政院長蘇貞昌今都親自點名是假消息要究責查辦，消息一出，網友在PTT上紛紛表示：「郭彥均到底哪裡講錯了，8個不算多嗎？很多孩子走了這是事實，不是假消息，政府不要再箝制言論自由了」

也有網友表示：「8個算不算多，跟日本韓國新加坡比兒童死亡率算不算高，這都不能討論，不然就要被出征被法辦，哀哉」，其他網友紛紛留言譏稱是大砲打小鳥、國家機器動起來等。

昨天網友在PTT貼文「從郭彥均事件看台灣社會是不是病了」，表示從郭彥均內文看起來大概是說疫情嚴峻，醫護友人精神壓力大打來訴苦，希望身為公眾人物的郭能幫忙呼籲減少群聚保持社交距離，最後再希望大家能好好珍惜愛護台灣的醫療人員，從上面真的找不太出攻擊的點啊？」引發網友熱烈討論，認為之前新聞也報過一個排不到病床的小朋友走掉，所以對話的「小孩越來越慘」，到底有哪裡不對啊？