據北京市商務局網站27日消息，北京市商務局發佈第三版《新冠疫情流行期間外賣人員防控指引》，其中提出，落實「人移動、不跨區」，各外賣企業要充分利用技術手段，做到分區服務，限制外賣人員跨區流動。通過電子圍欄等資訊化隔離方式，實現消費者無法跨區下單、商戶無法跨區接單、企業不得跨區派單、騎手不能跨區送單。

但此規範一發布也引起不少大陸網友反彈，直指「層層加碼一刀切」、「原來病毒只會跨區流動」，質疑只是各區之間不想擔責任，批評制定政策的官員不食人間煙火，更有人說怎麼不乾脆銷毀共用單車，跨區道路封路更快。

根據觀察者網引述最新規範，企業應主動採取APP、小程序等方式，向消費者、商戶、騎手做好下單、接單、配送規則調整的提醒、解讀和告知。原則上外賣人員應在居住地行政區進行配送，活動範圍不超出「居住地—工作地—配送區域」。

而居住地與工作地或配送地不在同一行政區的，實現「點對點」上下班，不乘坐公共交通。展開「點對點」配送服務，切實減少配送工作以外的活動，自覺做到不聚會、不串門、不紮堆。

此外，也要求外賣平台企業應完善健全開工審查，針對外賣人員健康寶出現彈窗、非綠碼、無有效核酸證明等情況不得派單，若有隱瞞、虛報等行為，須承擔法律責任。