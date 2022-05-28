藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發爭議，郭事後也發文道歉並澄清。行政院長蘇貞昌今(28日)表示，這種不實內容相近類似，都由相關團體明顯操作痕跡，非常不宜，「我們會加以咎責查辦，同時也希望國人同胞大家不要相信假訊息」。

對此中廣董事長趙少康今（28日）在臉書以「蘇貞昌不要冷血」開頭，並指蘇貞昌「對最近台灣慘況的理解真是讓人不可置信！」

趙少康表示，藝人郭彥均公布跟醫護友人的對話，除了挺醫護，也對國內陸續有小朋友因新冠肺炎病逝而感到痛心，「這是實話」，而針對蘇貞昌說「很多孩子走了」是謠言，趙少康怒批，「請蘇貞昌跟蔡英文說清楚，在你們這些大官眼中，死幾個孩子才叫多？才不是假消息？我們才能開始感到悲痛？

趙少康直言，自己要告訴蘇貞昌，對每個父母來說，死一個孩子都太多，都會是一生難以抹滅的懊悔跟傷痛。而政府先利用塔綠班散播的「出征病毒」，禁止人民發出不平之鳴，再由大官們出面力挺網軍的胡作非為，讓塔綠班可以繼續肆無忌憚作亂，「這個共生結構真是邪惡、可惡至極！」

最後趙少康喊話「與其把心力放在查辦完全屬實的『假消息』，請大官們心繫人民安危，不要讓台灣的致死率高於全球，是民眾最最卑微的要求了」。