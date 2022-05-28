郭彥均揭醫護淚訴「很多孩子走了」 蘇貞昌：不實謠言會咎責查辦

藝人郭彥均日前在臉書分享「看到這麼多孩子就這樣走」，遭到網友出征，蘇貞昌和陳時中都喊查辦。對此，PTT網友質疑，「現在回到黨國思想？」「有夠文字獄！」

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話內容，其中談到「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭到網友出征，郭事後也刪文致歉。

行政院長蘇貞昌28日出席全國文化會議前受訪表示，這種不實謠言內容相近類似，有很明顯的操作痕跡，非常不法、不宜，也對辛苦的防疫工作不尊重，並引起社會恐慌，將加以究責、查辦。

疫情指揮中心指揮官陳時中今日在記者會也表示，會進一步釐清是否有人散播不實的訊息，查明後將依法最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑或拘役。

警方表示，郭彥均臉書發布的內容是否不實？並非由警方說了算，將函請衛福部認定是否為假消息或觸法。

對此，PTT網友回應，2020年丁怡銘牛肉麵事件，蘇貞昌不是曾說年輕人難免犯錯？「月底了，1億劑快篩在哪裡？」「現在回到黨國思想？」「綠色恐怖」、「有夠文字獄」、「騙神仔」、「民進黨真的超扯」、「噁心」、「現在人民靠夭一下都不行？」、「防疫能這麼有效率就好！」「也太小題大作！」