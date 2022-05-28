台北市智慧公車站牌林立街頭，但有議員質疑，智慧站牌故障頻繁，6年來報修3460件、累積維修費達3774萬，且去年障報修件數竟暴增至1956件，簡直成了「花燈」。對此，北市公運處坦言，部分站牌故障原因是設備老舊，今年底前會完成汰換，有共用電源的站牌也會拆除重設，避免電力不穩。

近年北市推動傳統公車站牌轉型，截至今年4月底，全市3343處公車站中，已有2455站設置智慧型站牌，智慧型站牌總數就有2858座，其中附掛式1753座、獨立式638座、太陽能467座。

市議員王浩批評，智慧站牌一年故障報修次數約在百件上下，去年卻暴增至1956件，占歷年報修總數一半以上，平均每天就有至少5處無法正常運作，相當詭異，不少民眾也有感點頭，抱怨站牌偶有全黑、出現雜訊狀況，對沒有智慧手機的長者更是不便。

王浩指出，若以公車站牌地來看，近7年報修次數最頻繁的前5名，分別為泰北中學站東側58次、士林官邸站西側26次、西湖圖書館湖光教會站東側20次、師大分部站南側20次，以及仁愛新生路口站南側19次。

王浩進一步質疑，附掛式智慧站牌設備故障率高，2015年至2021年間，平均每隻站牌報修次數達1.64次，高於獨立式和太陽能智慧站牌一倍以上，主因可能出在公車亭設有廣告燈箱、電子看板等附屬設施，由於設備須共用電力，一旦供電不穩或電力超出負載，就可能導致設備損壞。

對此，公運處智慧運輸科長張耿禎解釋，去年報修次數多，主因是納入後端系統自動偵測異常通知，目的是加強維護品質，提早發現站牌異常狀況，由於過去報修主要是靠1999反映，因此案件比過去更多，但若以智慧型站牌故障天數佔其總運作天數計算，妥善率均達99.34％以上。

張耿禎說，針對故障報修次數最多的前5名站位，其中2站原為舊式獨立式站牌，2017年更換為附掛式站牌後，均已無報修故障情形；另外3站故障原因則為「通訊不穩定」、「設備老舊」及「電源不穩」。

張耿禎，去年報修次數較高站位，主要是較早期、2015年建置的智慧型站牌，因設備設於戶外，長年日曬雨淋導致組件老化，因此常發生通訊異常，將規畫於今年底前完成汰換；今年下半年也將把設於候車亭內，與智慧型站牌共用電源的面板設備拆除，避免共用電力造成電源不穩等問題。