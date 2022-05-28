新竹市28日新增1759名確診個案，今年以來累積2萬9204名確診個案，目前累積居家照護者為1萬1972人、居家隔離者為3022人。中正市場疫苗施打站28日（0800至1100、1400至1700）持續提供5歲兒童輝瑞疫苗專案，提供5至6歲幼兒園及未上小學兒童隨到隨打服務，截至上午11時，已有1457名幼兒施打。

衛生局表示，下周一30日起至下周六6月4日，則開放5-11歲兒童以線上限額預約方式施打輝瑞疫苗（https：／／vax.hccg.gov.tw／），上下午時段各提供500人（1天共1000人），疫苗站服務時間為0800至1100、1400至1700，請家長安排適合時段赴站施打。

除上述疫苗站施打管道，家長另可選擇配合校園集中接種期程施打，或於下周一30日起至竹市指定診所開放時段預約施打（https：／／reurl.cc／yrDrbD），如有疑問，請洽03-5320900諮詢。

衛生局提醒，因下周中正市場疫苗施打站僅提供5-11歲兒童輝瑞疫苗，一般民眾若有接種各廠牌疫苗需求，仍可向各基層診所開診時間預約接種（https：／／reurl.cc／M03qD3），如有疑問，請洽03-5320900諮詢。

衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗。防疫期間須落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。