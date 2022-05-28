郭彥均PO「很多孩子走了」遭查辦 陳時中：最高罰300萬

男星郭彥均近日在臉書分享與醫護朋友的對話，因為一句「很多孩子走了！」引起各界討論，隨後他緊急刪文道歉。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上回應說，會進一步釐清是否有人散播不實的訊息，查明後將依法最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑或拘役。

陳時中說，近期有人運用大家比較關心的兒少問題做炒作，這樣是不好的、也不應該的，目前有8位兒童死亡，都是在4月15日以後發生，不是在同個縣市，也不是同一天發生。

陳時中坦言，針對網路上不實的訊息，經相關單位查明之後，將會按照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及舒困振興特別條例」第14條處理，最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑或拘役。呼籲民眾不要亂傳或輕信網路上的謠言。

郭彥均最高恐被罰300萬。（圖／指揮中心提供）

陳時中提到，這樣社會的事件，調查重點在於是否利用不實訊息煽動，進而讓大家對整體環境有更大誤解或不了解。郭先生一開始是轉述，他也不清楚正確或不正確，事後也道歉過了。

但是，周遭可能接著引用，擴張不實情況，這就讓法律來調查會更清楚。陳時中說，8位兒童染疫去世，大家都很哀痛，醫界也在努力，希望未來不要透過這樣的情況讓民心擴大擔憂，對抗疫不是好事。