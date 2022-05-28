高雄市日前晚間一名陳姓男子去網咖打電腦，離場結帳時發現少了40元，向店家拜託少算一些，但網咖店不理會陳男的請求，向警方報案，警方到場後，驚覺陳男神情緊張、眼神有異，立即查證陳男身分，結果查出陳男因涉《毒品危害防制條例》遭到新北、高雄地檢署通緝，當場將其逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦外，通緝部分，解送新北地檢署歸案。

25日晚上22時50分許，中山路派出所接獲林森路一家網咖業者報案，因消費問題與客人有爭執，請警方到場協助。員警到場瞭解後，陳男因錢帶不夠多，差40元沒辦法結帳，希望店家能給予折扣、少算一些。

員警到場詢問時，發現陳男眼神閃躲，顯得相當慌張並似乎想離開現場，直覺有異，對陳男進行身分查證後，果不其然，竟然是一名身背2個通緝案的通緝犯，分別是新北地檢署今年3月28日及高雄地檢署今年5月3日所發佈，當場將其逮捕，後來在陳男身上隨身包內發現攜帶毒品吸食器，經檢驗有二級毒品安非它命反應。

據了解，陳男於新北、高雄被查獲持有毒品，涉《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦，但因陳男在外居無定所，不在戶籍地居住，沒有收到通知書，家人也未通知他，所以都沒去開庭到案說明。

被逮時，陳男大嘆因40元與店家起爭執而遭逮，實在有夠倒霉，員警告誡陳男要勇於面對司法，並努力生活，勿再遊手好閒。訊後除依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦外，通緝部分另依法解送新北地檢署歸案。警方表示有對陳男驗尿，等待檢驗所通知結果。而網咖店40元的損失，店家也只能摸摸鼻子自認倒楣，自行吸收。

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