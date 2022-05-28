藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「這麼多孩子就這樣走」的貼文，遭網友出征刪文，連行政院長蘇貞昌都高喊假消息要查辦，國民黨台北市議員王鴻薇怒炸，批評政府不能保護孩子，只會動用國家機器封人民的嘴，「讓你不能講、不敢講」，嗆聲說「要辦連我一起辦。」

王鴻薇稍早在臉書發文，指郭彥均在臉書分享友人心情，一句「很多孩子都走了」引發網友出征，讓對方下架貼文道歉。桃園市前議員王浩宇還要告郭彥均，但王浩宇就算了，行政院長蘇貞昌竟然動怒要把郭彥均法辦，她感嘆政府不能保護孩子，只會動用國家機器封人民的嘴，讓人不能講、不敢講，真是士可忍孰不可忍。

王鴻薇質疑，蘇貞昌昨天以行政院長之尊，以老縣長之姿到新北市藥局視察，面對的不是民眾的掌聲反而是嗆聲，或許蘇貞昌老羞成怒，乾脆拿郭彥均開刀。但是在網路上已經一堆發出「很多孩子都走了」的悲鳴，蘇貞昌難道要統統法辦嗎，「如果要辦郭彥均也一起辦王鴻薇。」

王鴻薇感嘆，每個孩子都是父母的心頭肉、手中寶，每一個孩子都是獨一無二，看到這麼多孩子在這場疫情中死亡或轉成中重症，每個人心都是痛的。到昨天為止，已經有8個孩子失去生命，請問蘇貞昌這樣的死亡人數不多嗎？還要死幾個你才覺得夠多？

文末，王鴻薇直言，不想再看政治人物的冷血。願上天憐憫每一個父母，在疫情中，孩子們不要再多犧牲生命，不要再受重症之苦，並打上「我們要的是守護不是法辦」標籤，此文一出不少網友紛紛贊同，質疑死的不是官員家的人，所以才覺得數量不多，認為是造謠。