頭份市自強文教大樓計畫在現有自強里活動中心拆除改建。（謝明俊攝）

頭份市自強里文教大樓將是新市立圖書館所在地。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳）

頭份市長羅雪珠受市民所託新建新圖書館，自強里長陳景明也代表里民全力支持。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館已有39年歷史，急需重建以孚市民期望。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館已有39年歷史，現有空間嚴重不足，市民期望有新的圖書館。（謝明俊攝）

10萬頭份市民殷殷期盼的市立圖書館新建案，目前已進入初步規畫階段，縣府已將新館涵括在內的自強文教大樓，列為縣府重要建設計畫。頭份市公所27日向市代會提案墊付規畫費2千萬元，卻遭市代會副主席白珠珍等代表反對緩議卡關，但有4名代表發言支持通過，頭份市長羅雪珠直接訴請市民支持本案，讓10萬市民能早日有新圖書館可用。

頭份市現有圖書館是位在頭份國小用地上，是早年由頭份林氏家族所興建捐用，至今已有39年歷史，因頭份人口增加、藏書存量大增等因素，使得現有圖書早已不敷使用，許多市民多年前就向市公所陳情，希望市公所能夠覓地新建新圖書館，以孚市民期望。

頭份市公所自2016年起就積極尋找合適地點興建新圖書館，並歷經前後2任市長，現任市長羅雪珠積極規畫，選定目前自強里活動中心及頭份市圖書館閱讀室的完整用地，計畫興建自強文教大樓，涵括新圖書館、長青學苑、及自強里活動中心等多用途，全案預估經費3億元，初期規畫費為2千萬元左右。

頭份市公所將全案報請縣府府核審，結果獲得縣長徐耀昌全力支持，並列為縣府重大建設案，指示公所全力推動，並同意將大樓用地地目由原本機關用地變更為文教用地，大幅增加大樓容積。

頭份市公所籌畫自強文教大樓新建案，一起頭就有傳聞部分市代表在外放風聲緊持反對，果不其然，頭份市公所27日提案將自強文教大樓前期規畫費墊付2000萬元案送市代會審核，當場就遭到副主席白珠珍等代表發言，以市公所還有其它重要建設，錢要花在刀口上等理由反對興建。

不過，現場出席的的市代表中，仍有張家榮、譚金龍、許銑倫、劉燕祥等4名代表發言支持，其中代表譚金龍發言表示，頭份市很多小孩放學、放假都會去圖書館看書、等家長，他的兒子孫子也是在圖書館長大的，頭份確實需要一個新的圖書館。

經過市代表正反意見發言後，主席溫俊勇裁示緩議，使得這個興建案一起步就被卡關。積極替市民爭取新圖書館的羅雪珠，心情非常低迷，於晚間在臉書上說明過程，並直接訴請10萬市民爭取支持新建案。

羅雪珠表示，鄉親所萬分期待的自強文教大樓規劃費，於今天定期會提案討論又沒有獲得代表會通過，在此很感謝頭份市民代表譚金龍、許銑倫、劉燕祥、張家榮等代表發言支持，無奈白珠珍副主席認為公所該進行的建設仍多，堅持且執意反對、多次攔阻，讓整個提案在無表決下就胎死腹中，令人相當無奈與遺憾。

羅雪珠指出，自她上任以來撙節開銷，市庫的累計結餘從前市長徐定禎交棒時的1億4千餘萬，目前已達8億多，她慎思評估後，認為要將錢花在重要福利與建設上。頭份市人口10萬餘人，三灣鄉人口6千餘人，圖書館卻差不多大小，很多鄉親反應現有圖書館空間太小，希望新建新的市立圖書館。好不容易獲縣府同意個案變更自強里原衛生所機構用地為文教用地，並將此案件列入縣府重大建設，事情露出極大曙光，她也請公所團隊加速進行，希望興建擁有圖書館、長青學苑、自強里活動中心等多功能大樓，並於5月3日於公所召開說明會，慎重邀請代表參加，無奈今日仍未能獲得支持，非常惋惜。

羅雪珠點出，更諷刺的是，縣府積極加速此案的用地變更，於今日5月27日下午在公所舉辦本案用地變更公開展覽說明會，並於6月27日將此案排定送縣都委會審議，縣府與公所都非常積極努力與重視此建設案，但是其中2、3位代表仍偏執己見，不給予支持與認同。

羅雪珠強調，頭份是苗栗縣第一大鄉鎮，撙節開支累積市庫，都是為了經費能支撐符合長遠規劃的重要建設，她也承諾市政的腳步不會放慢，仍有許多建設要持續推動爭取，我們一起努力，為了更好的頭份。