1名女網友在《爆料公社二社》寫下，她剛買房不料房子卻頻頻漏水，這幾天的大雨讓她屋內的傢俱全都泡在水裡，讓她氣得抱怨明明多次和建商反應，但對方卻都裝死不處理，貼文一出引起網友們熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》抱怨，她剛交屋不到1個月，新房竟發生排水孔賭塞，房子直接淹水，原PO表示她一開始就跟建商反應過，但對方遲遲未幫她處理，這幾天連日的大雨導致屋內傢俱廚具等都泡水，讓她相當困擾，且不只她一戶受難，其他住戶也反應過類似問題。

文章曝光後，短短1天的時間就吸引1萬名網友按讚，1千多則留言，不少網友紛紛表示：「這樓下天花板也毀了吧，客廳不會做防水層的」、「買屋送泳池的概念，好扯還都未處理」、「誇張，我以為裡面有魚」、「哇噻，現在買房還送實境防水測漏」、「快，別浪費！沐浴乳洗髮精快準備」、「乾淨的水還可以接受，怕是屎尿水就糟了」。

也有人提供原PO一些解決方法：「自己請人來通一通比較快！應該是水管裡面有水泥塊卡住」、「排水孔做逆止閥試試看，之前聽朋友說，他住大樓陽台也會倒灌淹水，最後自己在會倒灌的排水孔做逆止閥才沒再淹水」、「先發存證信函，再找外面包通業者處理，並要求開立發票或公司行號收據待日後求償」。