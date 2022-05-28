針對就讀幼兒園5歲以上幼童，南投縣衛生局利用周六安排在各衛生所等場所接種兒童BNT疫苗，家長反應熱烈。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

針對就讀幼兒園5歲以上幼童，南投縣衛生局利用周六安排在各衛生所等場所接種兒童BNT疫苗，家長反應熱烈。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣28日新增確診人數997例。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣28日新增確診人數997例，無中重症、死亡個案；針對就讀幼兒園5歲以上幼童，南投縣衛生局利用周六安排在各衛生所等場所接種兒童BNT疫苗，因近日疫情緊張，甚至有南漂的家長專程帶著孩子從高雄開車回南投慈濟接種站讓寶貝完成疫苗注射，這一針，讓他們一家來回要360公里；而衛生局統計單日有1158人完成接種工作，接種率達65.3％。

南投縣截至5月27日累計確診人數1萬4642例，居家隔離人數3223例，28日已解除隔離1000例，居家照護人數6895例，南投縣各鄉鎮確診人數即時訊息詳見。

而利用周六，南投縣也針對設籍南投縣或就讀該縣公、私立及鎮市立幼兒園，且年齡在5歲以上的孩子，在各衛生所等場所接種兒童BNT疫苗，其中，慈濟南投聯絡處清晨四、五點就有家長跑來排隊，更有全家總動員，只希望陪孩子打疫苗、打疫苗保健康。

更有一對南漂到高雄工作的父母，專程帶著設籍南投5歲的寶貝，從高雄開車回南投慈濟接種站完成接種，他們說，小孩完成接種後，多一層保護，雖然為了這一針，他們全家光是路程來回，估計跑了360公里。另有全家總動員的，也有阿嬤和「金孫」一起出門，就是希望阿孫快快順利完成接種。

南投縣衛生局長陳南松指出，經統計設籍南投縣或就讀本縣公、私立及鎮市立幼兒園5歲以上幼童共有1913人，今（28日）共有1158人完成接種，其中又以南投市317人最多，草屯鎮259人次之，埔里鎮有229人、名間鄉87人、竹山鎮82人…。

陳南松提醒家長，接種後請多喝開水，接種後輕微發燒是正常現象，接種後24小時內，可使用冰寶冰敷接種部份，減輕接種處微熱不適情形。倘有高燒超過39度或胸痛、呼吸喘、心跳異常加速時，則盡速至醫院請醫師評估處理。

另，國小兒童BNT疫苗開打，有些家長認為有的要六月以後，他們擔心等太久，陳南松強調，只要是校園接種對象，一經列冊，一定可以打到疫苗，請家長放心。