農田水利法違憲訴訟 蘇煥智質疑政府：花2.9億收買學界？摘自蘇煥智臉書

農田水利法違憲訴訟 蘇煥智質疑政府：花2.9億收買學界？摘自蘇煥智臉書

農田水利法違憲訴訟 蘇煥智質疑政府：花2.9億收買學界？摘自蘇煥智臉書

前台南縣長蘇煥智在臉書指出，這次農田水利法違憲訴訟，憲法法庭邀請專家吳啟瑞，掛著「台灣水資源與農業研究院」二所所長及助理院長職務；這是2016年8月蔡英文就職後才成立，五年內接受政府委託案55件，委託總金額高達2.8963億元。「這算不算花2.9億收買學界？」

2020年農田水利法通過，農田水利會改制成公務機關，38名在野黨立委對農田水利法部分條文聲請解釋。憲法法庭日前舉行行言詞辯論，蘇煥智為訴訟代理人。

蘇煥智在臉書指出，「台灣水資源與農業研究院」，「我很好奇怎麼會有這一個組織呢？」後來才發現其背後是「財團法人台灣水資源與農業研究院教育基金會」，是2016年8月蔡英文就職後才成立的基金會，「吳榮義還是董事長。這好像不是他的專長，怎麼手伸那麼遠」？

他說，更讓他訝異的是，在其成立短短五年內，共接受政府委託案55件。委託總金額高達2.8963億元；而其中光是農委會及農田水利處（佔絕大多數）的案件共38件，光是金額就高達2.26億元！

他說，這令他不禁聯想到這個所謂「研究院及基金會」，根本就是為了「沒收農田水利會，改制公務機關」用來收買學家及專家的白手套。

他說，而且很有趣竟發現吳啟瑞107年7月在政大科法所的碩士論文題目：「農田水利會公法人困境與制度續造」而其論文研究結論：「本文認為，農田水利會公法人為既存之行政主體，其組織人員與公益資產之保障，以及自治功能之重要性，應在組織變革選擇中納為重要關鍵因素與行政組織法之原理原則並行判斷。再者，學者Elinor Ostrom提出永續經營之灌溉組織所服膺之八項原則，以及德國、荷蘭及日本均採行自治團體之農田水利組織體制，都再度強化本文大膽提出的最終建議：社團公法人仍為農田水利事業體最佳經營模式。」

他說，吳啟瑞的論文結論可以證明，「將農田水利會改制為公務機關，並沒有必要性；反而是開政府組織再造的歷史倒車！」而且也證明吳啟瑞在憲法法庭所提供的意見，完全違背其碩士論文的研究結論。

他說，為了「沒收水利會」用2.9億來收買學者專家；卻是消滅吳啟瑞的研究結論「社團公法人仍為農田水利事業體最佳經營模式。」而且是重蹈「1937年納粹希特勒消滅德國水利會，財產收歸國有」的覆轍！根本就是「花錢改惡，貪圖民產！」