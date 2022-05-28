何時開放邊境？ 陳時中：很快會宣布放行這類人

台灣新冠疫情嚴峻，但世界各國已走向解封，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨鬆口，邊境開放是遲早的事，下個月將有新的邊境政策出爐。他今再強調，防疫目標已從阻絕於境外轉為守住國內醫療量能，因此邊境開放要配合量能的可承受性。

經濟活動上，陳時中表示，若商務客沒有來，台灣就可能喪失訂單，這部分已跟經濟部研討，很快會宣布相關措施。

陳時中今指出，邊境的染疫率約為6％，國內染疫率也差不多是6％，現在考慮的不是把病毒阻絕境外，而是國內醫療量能，現在很多疫情發展都需要醫療資源，醫護也一直出現染疫。

陳時中指出，昨日的住院人數比出院人數要少，可能是量能往上走的信號，未來或許能有些空間在，之後邊境鬆綁要考慮醫療量能，以及能進來的數目再做考慮。

他表示，在經濟方面，世界各國都在開放，經濟活動上，若商務客沒有來，台灣就可能喪失訂單，這部分已跟經濟部研討，很快會宣布相關措施。

其他的，就得考慮醫療量能，例如旅遊方面，交通部觀光局、外交部都有不同的警示，現在幾個單位開始研議，進行統一化的警示，並在下一步開放後怎樣應用。

媒體追問陳時中，我國的邊境開放政策是否已決定先經濟、再觀光？陳回答，對經濟相關影響大的，先開放是必然方向，將來要再開就得視醫療量能承受度。

至於醫療量能要到什麼程度才能鬆綁？陳時中回答，等到病房的量能足夠，不需要再降載的時候。