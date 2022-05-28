桃園28日新增8999例本土確診個案，較昨天下降10.67％。市長鄭文燦主持疫情說明記者會，他表示快篩陽經醫師判定視為確診新制上路，社區採檢站中有8成民眾持快篩陽經醫師判定為確診，新制逐漸步上軌道。

鄭文燦說，目前居隔人數為8055人，居家照護累計23萬5937人，其中有17萬6040人完成線上診療，代表線上診療已慢慢成熟普及。快篩陽經醫師判定可視同確診，市內有28家醫院、255家診所及12個採檢站採用綠色醫療通道，目的是要快速給藥。

鄭文燦以12個採檢站數據分析，27日有947人看診，另988人持快篩陽性，其有810人經醫師判定為確診，佔約80％，除一般緩解藥物外，開立抗病毒藥物者有41人，5％民眾有抗病度藥物需求，社區採檢站同時也有保留PCR採檢有1445人使用，新制逐漸上軌道。此外，11日起全面採取的PCR三合一長幼綠色通道累計有8807人使用，為讓每一行政區都有，觀音公所採檢站將於31日上線。

談及學童BNT的施打情形，鄭文燦說，全市有195所國小，學童數共13萬6千人，5至11歲幼童施打BNT，公立、非營利及私立幼兒園學童數約有600人，5歲幼童可併入附近國小接種疫苗，分攤家長自行帶去醫院及診所接種的壓力，1個學校可以服務3至4個幼兒園，希望在6月15日前施打完畢。

鄭文燦另提及快篩試劑的發放，桃園自行採購逾200萬劑快篩，針對長照、兒少、老福、護理之家、保母、托嬰中心，每人都將發放2劑快篩。65歲以上長者由里鄰系統發行，30日起發放，中低收入戶每人發放5劑，幼兒園每名學童發放2劑唾液型快篩6月2日起發放、國小每人發2劑快篩，6月10日起發放。