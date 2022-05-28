為了提供身心障礙人士享有基本、平等及合理便利的金融服務，金管會督導各銀行應提供無障礙金融服務、營業場所和符合無障礙標準，包含無障礙自動化服務設備(ATM)。

金管會統計，至今年4月底為止，符合輪椅民眾使用的ATM已經達到3萬444台，占全台ATM總是的94％，其中視障民眾可使用的ATM有1153台。

此外，金管會已要求，銀行公會至少每半年定期召開與身心障礙者團體之銀行業友善服務溝通會議，就團體關切議題例如無障礙ATM設置、手語翻譯等進行討論並研議相關規劃及措施。

督導銀行增設及遷移分行，應依內政部規範於營業場所設置無障礙設施，包括檢視營業櫃檯及號碼機高度，設置無障礙ATM等。

多設置於交通便利之公共場所，金管會亦持續鼓勵銀行增加符合視障者使用之ATM。

銀行供聽障人士如手語即時翻譯等服務：目前提供聽障民眾手語即時翻譯之銀行有10家、規劃辦理之銀行有11家。33家信用卡發卡機構中，已有18家提供真人文字客服功能，未提供者亦提供客服電話、網路智能文字客服、訪客留言等服務方式，持續完善對聽障人士權益保障。