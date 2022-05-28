26歲顏姓男子因涉及恐嚇、毀損案件被告，經台南市警六分局通知製作筆錄時，因不滿員警詢問「敢做不敢當是不是男子漢」，竟情緒失控反嗆「你有沒有懶覺」，還對員警丟擲筆錄，被依妨害公務現行犯逮捕送辦。儘管顏男恐嚇、毀損案獲得不起訴，但妨害公務卻被判處拘役20天確定，易科罰金每天1000元，全案不得上訴。

2020年11月間，顏男因被提告涉嫌恐嚇、毀損案件，前往警六分局鹽埕派出所製作筆錄。當天警詢結束，顏男觀看筆錄時，因不滿李姓員警詢問「敢做不敢當是不是男子漢」，當場大聲對製作筆錄的李姓、卓姓員警辱罵「你有沒有懶覺」，還將筆錄朝2名員警及前來戒備的林姓員警丟擲，被當場依妨害公務現行犯逮捕。逮捕過程中，林員的手臂及手腕有擦挫傷、拉傷，但並未提告傷害。

台南地方法院審理時，顏男坦承對員警口出穢語，但否認侮辱公務員犯行；還辯稱，他的言語係因受到員警之激，並非故意侮辱，且「你有沒有懶覺（指男性生殖器）」並非侮辱之詞。

不過，合議庭認為，當時執行職務的2名員警都是男性，顏男卻以有無男性生殖器的言語質問，顯有藉此嘲諷之意；且顏男在說出這些話之前，已與員警因意見不合產生爭執，顯非單純詢問之意；加上該問題也與案發當時雙方製作筆錄的過程無關，足見顏男藉此達到貶低、減損員警聲譽的目的，事證明確，所辯不足採信。

一審依妨害公務執行罪判處顏男拘役20日；他不服上訴，二審雖因適用新舊法問題撤銷原判決，但仍判處拘役20日，全案不得上訴。