謝祖武暖心幫張本渝慶生。（華視提供）

謝祖武想給張本渝深情一吻。（華視提供）

台語劇集《婚姻結業式》謝祖武和張本渝充滿粉紅泡泡的「床咚撲倒」親熱畫面即將播出。謝祖武說畫面很唯美，但拍戲的當下又累又尷尬，因為姿勢得維持很久且一直重複，拍得汗流浹背，尷尬的是第一次和老友張本渝拍這種戲，「而且我記得當晚蚊子很多不斷在耳邊嗡嗡叫，一直想來打擾我跟本渝的親密互動。」張本渝回想現場狀況也說：「拍親密戲其實很尷尬的，因為觀眾看不到的地方是滿滿的工作人員。」

被問到觀眾不斷敲碗的第二季，張本渝表示：「雖然暫時跟美惠這個角色說再見，但如果有第二季，想要看到美惠找到自己後，怎麼去經營她人生中的其他關係，像是她的同學、家人、工作夥伴，還有她是怎麼從一個受到誣賴就爆炸的人，轉變成明辨是非善解人意的人，這段轉變的歷程，應該也會讓許多觀眾有共鳴。」

謝祖武也回應劇迷：「不管怎麼講，駱誠這角色對我而言是個很大的挑戰，因為這角色不好演，在婚姻跟舊愛間徘徊，演出時困難度滿高的。不管你喜歡或討厭駱誠，這個角色的確反映了真實人生，想要的得不到，帶著遺憾卻無法再挽回，最後還是回到原點，很貼近真實人生的狀況，我想也是這部戲有很大迴響的關鍵。」

本週播出更獨家釋出壓箱神祕彩蛋，重現《婚姻結業式》中駱誠和美惠的秘密基地，擬真瀑布和充滿芬多精的大自然造景，竟是在華視大廳搭建而成，網友透過一分鐘的縮時紀錄影片，紛紛驚嘆：「這真是太猛了！竟然把整座森林與瀑布搬進室內。」

《婚姻結業式》於每周日晚間9點華視頻道播出。