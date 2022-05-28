保大霹靂戰警針對宮廟繞境群眾鬥毆事件加強訓練。（警方提供）

保大霹靂戰警針對宮廟繞境群眾鬥毆事件加強訓練。（警方提供）

新北市新莊地藏庵及淡水清水巖祖師廟明（29日）起將先後展開繞境活動，鑑於往年各地屢有宮廟遶境聚眾鬥毆事件，新北市保安警察大隊為使兩場繞境祈福活動平安順利，自4月起加強訓練霹靂戰警，以備隨時強力執法，嚴懲暴力。

新北保大大隊長陳保緒從4月起每天下午親率43名霹靂警力，演練處理聚眾鬥毆的編組訓練，以三角戰術團隊行動概念，擬定「事先警告、大聲嚇阻、強勢壓制、立即逮捕」處理原則，訓練中霹靂員警持大聲公、束帶、警棍、圓盾、防護型噴霧器及電擊器，模擬面對宮廟繞境中可能發生的衝突狀況進行處置。

新北保大表示，為防制宮廟陣頭鬥毆，參考往年各地發生的廟會繞境鬥毆案例，擬定出來的霹靂小組員警處理戰術與要領，指令明確，動作一致，一旦有聚眾鬥毆發生，霹靂員警將立即依「警、嚇、制、逮」4字口訣嚴正執法，強勢排除或壓制逮捕。

新北市警察局長黃宗仁表示，公權力不容挑戰！絕不容許任何人趁廟會活動擾亂社會秩序，破壞宮廟活動的神聖信仰，並堅持「強悍執法」的立場，對於任何的不法行為，當場定會以現行犯逮捕，維護繞境秩序及保護民眾安全。