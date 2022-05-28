全球兩大富豪又槓上，戰火再度升級。外媒報導，微軟創辦人比爾蓋茲砸數億美元資助一些呼籲阻止特斯拉執行長馬斯克收購推特的組織，再度引來馬斯克不爽，發文怒嗆「多麼噁心的行為！」。

Breitbart網站報導，有26個組織同意參與一項抵制馬斯克收購推特行動，向推特廣告上發出一封署名信，如果馬斯克改變內容審核方式，他們將遊說廣告商抵制推特平台。信中表示「馬斯克接管推特的話，將進一步毒化我們的訊息生態系統，並對公共安全構成威脅」。

比爾蓋茲的慈善基金會向這些組織中的11家捐贈數億美元，並透過所謂黑錢組織的新風險基金（New Venture Fund）、潮汐基金會（Tides Foundation）發放相關資金。黑錢組織是指為從事非法活動或秘密政治活動提供資金的洗錢組織。

對於此消息，馬斯克發文痛批，「這是多麼噁心的行為！」

事實上，馬斯克和蓋茲早就種下心結，兩人時常隔空放話較勁。先前傳出蓋茲放空5億美元的特斯拉股票，馬斯克回嗆絕對不會支持蓋茲的慈善事業；而日前蓋茲強調，自己不投資加密貨幣，還提醒，要對這個熱潮保持警戒，並補充一句「如果你不像馬斯克一樣有錢更應該要小心」。