年燒1.5億預算的促轉會在歷經4年運作後，於關門前提出《任務總結報告》。該報告除要求拆銅像、拆中正紀念堂外，首度建議政府停止使用有蔣中正肖像的鈔票、硬幣；而更改國幣後，應改以台灣文化獨特性與「進步價值」取代，以此凝聚國家認同。

即將在5月底依法落日的促轉會，在任務結束前向行政院提出《任務總結報告》。依《促轉條例》規定，促轉會的四大任務，分別為開放政治檔案、清除威權象徵、平復司法不法、不當黨產之處理及運用。其中，針對「清除威權象徵」，促轉會於4年運作期間著力甚深，並在總結報告中，除再次要求拆除中正紀念堂，也首度明確呼籲變更國幣。

促轉會透過報告指出，促轉會在107年11月曾聯繫中央銀行商討國幣改版事宜，隔月進一步函請央行提供歷年國幣改版數據。接著，108年3月、5月接連召開2次國幣改版評估專家諮詢會議，邀集財政、國貿、法律、政治、人類學等領域學者專家及前中央印製廠人員，就國幣改版議題提供意見，作為對國幣威權統治者肖像處置參考。

促轉會強調，新臺幣發行以來，主要選用孫文、蔣中正頭像作為國幣代表圖案。這種獨尊政治領袖、甚至以具有人權爭議紀錄的軍事強人為幣面圖像的做法，並非民主國家的慣有原則。

促轉會說，蔣中正為《促轉條例》所定義威權統治時期的威權統治者，將頭像刻製在法定流通貨幣上，形同默認威權統治者仍然作為對內凝聚認同、對外代表共同價值的象徵，實在有悖於民主憲政秩序的基本價值。

促轉會也進一步指出，央行前總裁彭淮南在106年時曾說，若要將紙幣、硬幣全部收回，至少要花6年，成本約500億。為此，促轉會於108年7月親自拜會央行總裁楊金龍，當時央行以「幣信無虞」為由，表示無國幣改版之規劃。

儘管如此，促轉會仍持續緊追更改國幣的議題。促轉會說，107年12月函請央行提供歷年國幣改版數據，發現改版成本500億的說法，是以全面改版成本來計算，其中包含所有面值的券幣、機具設備調校及點鈔機、ATM、自動售票機、自動販賣機的更新成本。

對此，促轉會認為，處置貨幣威權圖像並非只有全面改版這種方法，例如規劃改版優先順序，透過一般汰舊換新的作業，達到逐步處置威權象徵的結果。因此，央行宣稱的國幣改版耗費鉅資之說，應商榷評估。

促轉會進一步在總結報告提出具體建議，強調蔣中正為破壞民主憲政體制、行使國家暴力與侵害人權的威權統治者，不宜維持其肖像作為我國國幣圖樣，政府應評估停止使用具有侵害人權紀錄的威權統治者肖像。

至於去除蔣中正肖像後，該以何種圖像取代？促轉會建議，「應呈現臺灣文化獨特性與進步價值」，可應彰顯我國自然景觀、文化歷史的獨特性，也應兼顧族群融合、性別平等、生態保育等進步價值。