近日新冠肺炎本土疫情案例天天破萬，藝人郭彥均在臉書分享和身為醫護人員朋友的對話，提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，引發外界砲轟。今(28日)上午行政院長蘇貞昌預告「會加以究責查辦」，對此，郭彥均稍早在IG限時動態發文，沒提紛紛擾擾，反倒曬出可樂瓶照片，驚嘆很美，受訪時則低調表示：「謝謝你們關心」。

對於有藝人在社群網站分享「有許多孩子離開」一事，今稍早蘇貞昌回應由於這類謠言都有被操作的痕跡，不尊重目前辛苦的防疫工作，還會引起社會恐慌，「我們會加以究責查辦，同時也希望國人同胞大家不要相信假訊息，也不要亂傳未經查證的訊息。」

郭彥均稍早更新IG限時動態。（圖／翻攝自antony8955 IG）

而蘇貞昌下令後，刑事局稍早也同步表示，已經接獲上級指令，將任務交由值日的外勤大隊展開偵辦，之後將函請衛福部認定是否為假消息或觸法，目前暫時不會請郭彥均到案說明，而其他轉傳類似消息的社團也將一併處理。對此，國民黨台北市議員王鴻薇替郭彥均緩頰，反批：「我們要的是守護不是法辦，如果要辦郭彥均也一起辦王鴻薇」。

稍早，郭彥均在IG更新限時動態，曬出限量的可樂罐包裝，寫下：「這瓶子真的好美！」還加上愛心符號，看似心情不受影響。面對這幾天的風波，郭彥均則對《中時》表示：「沒有任何回覆唷。」也說目前工作都照常，並「盼社會和諧」。