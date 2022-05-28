中信金融管理學院校長施光訓（中）勉勵學生成為積極回饋社會的金融家。（中信金融管理學院提供／程炳璋台南傳真）

台灣首府大學正面臨退場窘境，台南市卻有另一家私立大學畢學生「畢業即就業」，中信金融管理學院28日舉辦畢業典禮，75位畢業生申請就業媒合，72人錄取至中信金控集團工作，高達96％的就業媒合率，羨煞不少大學畢業生。

中信金控集團因人才需求，8年前決定自行成立學校為企業培訓金融人才庫，多數畢業生都能直接進入集團工作，28日舉辦第4屆大學部與第5屆研究所畢業典禮。

中金院今年畢典因新冠肺炎疫情首次採線上直播方式。共有100餘位畢業生，部分選擇繼續念研究所或有其他安排，75人申請進入中信集團就業，已有72人媒合取得工作，其餘3人媒合作業尚進行中，畢業即就業的媒合率96％。

其中3名畢業生獲選中國信託的儲備幹部，首年就有挑戰百萬年薪的機會；有2人錄取「國際金融業務菁英」，有機會到海外據點歷練，三年完訓通過考核，即能升為客戶經理，錄取前往海外據點的財法系王姵媜表示「有信心迎接新的挑戰」。

除了不用擔心畢業沒有出路，更有3名大4學生因在建教合作計畫時，表現獲肯定，還沒畢業即轉為正職，今年轉為正式員工。

中金院28日的線上畢典，學校董事長馮寄台與中信銀行董事長利明献都獻上祝福。中金院校長施光訓表示，畢業生剛進職場或許只是小螺絲，未來都將發光發熱，有機會在舞台上成為閃亮巨星。