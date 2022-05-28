宜蘭縣今天（28日）新增1870人確診，累計全縣3萬9165人染疫，縣長林姿妙宣布，原先提供PCR採檢的社區篩檢站，將轉型為多功能社區篩檢站，除了既有的PCR採檢外，增加快篩陽性診斷、防疫門診、開立處方及領藥等服務。

宜蘭縣今天新增4名死亡個案，年齡介於80至90多歲，分別是女性3人、男性1人，其中3人未施打疫苗，另1人打滿3劑，4人從5月14日至20日間發病、病故。

宜蘭有5處社區篩檢站，陽明交通大學附設醫院、礁溪杏和醫院、蘇澳榮民醫院等3站，在5月30日起提供服務，羅東聖母醫院、羅東博愛醫院2站正在建置中。

衛生局指出，除了社區篩檢站轉型外，基層診所也有39家提供一站式服務，從判讀快篩、視訊診療至居家照護皆有提供；此外，還有19家診所提供判讀快篩、視訊診療或是居家照護服務，相關資訊將公告在縣府及衛生局網頁，民眾可上網參閱。