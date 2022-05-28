「甜蜜教主」王心凌近日參加大陸綜藝《乘風破浪》，首集她就以經典成名曲《愛你》掀起一波回憶殺，不僅直衝當日熱搜冠軍，在抖音、B站、快手直播等平台都迅速登上熱榜冠軍；如今傳出王心凌的代言費一夕翻了3倍，高達人民幣300萬元（約台幣1300萬元），可見身價水漲船高。

王心凌近期參加大陸綜藝《乘風破浪》，在節目中唱跳經典成名曲《愛你》，掀起王心凌的男粉絲跳《愛你》的風潮，雖然這些男粉絲都已經隨著時間邁入中年，但看到年輕時的偶像還是十分激動，粉絲族群從男到女從老到少，國民度十分強大，甚至有許多粉絲為了王心凌去買該節目電視台的股票，揚言要是王心凌被淘汰就把股票全賣了。

據陸媒《搜狐娛樂》報導，業界人士透露，王心凌因選秀綜藝《乘風破浪》翻紅之後，身價也水漲船高，一個季度的代言費用從原本的100萬人民幣（約台幣440萬元）漲到300萬人民幣（約台幣1320萬元），一口氣漲了3倍；有許多公司主動找上業界專業人士，都想和王心凌達成廣告合作關係，據透露王心凌的小紅書推廣費用一條內容據說就要三十萬人民幣（約台幣131萬元）。

至於王心凌的熱度能維持多久，專家預測要看王心凌後續的發揮和宣傳、粉絲等，只要這幾個方面穩定，節目期間熱度應該都會比較高，除了王心凌，阿雅本身知性幹練的氣質加上也是童年的知名女星，都會比較吸睛。