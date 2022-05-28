今天在大聯盟場上太空人以1：6不敵水手，目前戰績是29勝17敗，仍排在美聯西區龍頭，此戰他們派出本季狀況極佳的老將韋藍德(Justin Verlander)先發投球，可惜韋藍德沒能延續火燙表現，投6局痛失6分，挨了4發全壘打，加上打線沒能支援，最後苦吞本季第2敗，但自責分率還是頂尖的2.03。

The Rookie vs. The Vet



Julio Rodriguez homers off Justin Verlander!



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韋藍德今天出場前自責分率只有1.22，最近7場比賽豪奪5勝1敗，壓制力相當驚人，對39歲且剛復出的他來說很不容易，但再好的投手都有失常的時候，此戰他明顯不在狀況內，首局就掉了4分，遭外野手羅德里格茲(Julio Rodríguez)、路易斯(Kyle Lewis)全壘打痛擊，擔任指定打擊的路易斯敲出本季首轟。

次局太空人打出今天唯一分數，由希瑞(Jose Siri)建功，接著水手開啟「重炮模式」，3局一壘手佛蘭斯(Ty France)1球未選，將韋藍德86 mph滑球轟出中外野，第6局韋藍德仍在場上，但再遭炮擊，川梅爾(Taylor Trammell)同樣1球未選，將93.8 mph四縫線快速球轟出中外野，這是他本季首轟，韋藍德挨了此戰第4發全壘打。

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但教練還是很相信韋藍德，讓他撐完6局才結束任務，此戰他投6局被敲10安打(4轟)失6分，送出6次三振1次保送，苦吞第2敗，自責分率從1.22暴增到2.03，這是他本季最慘烈一戰，此前他自責分最多都沒超過3分，前3場比賽更是連19局未失分，今天不但破攻還被炮火痛擊，想必他回家一定特別難熬。