今（28日）有媒體詢問行政院長蘇貞昌「藝人郭彥均發文說很多孩子離開，引發網軍攻擊，外界質疑政府有無相關責任?」蘇則回應，這種不實謠言、內容相近類似，都由相近團體有明顯操作痕跡，非常不宜，同時該說法對辛苦的防疫工作也非常不尊重，並且引起社會恐慌，大可不必，我們會加以咎責查辦，同時也希望國人同胞大家不要相信假訊息，也不要亂傳未經查證的訊息。

對此前台北市議員羅智強今（28日）以「蘇貞昌，可以停殺嗎？」為題，指出藝人郭彥均因一段「很多孩子都走了」的感慨，在網軍圍攻下黯然道歉，「但這樣還不夠，蘇貞昌本尊還親自上陣，殺氣十足的祭出追殺令『假消息究責查辦』」。

羅智強表示，他想提醒政府的是「請問郭彥均的感慨，算是『假消息』嗎？」他指出，依據政府公布的數字，目前已經有10位兒童不幸染疫往生，而在父母心中，1個孩子就是一顆心寄掛的全部，而1個孩子走了，就是一對父母一輩子無法平復的傷痛，「郭彥均的感慨，才是天下父母心的感慨」。

最後羅智強坦更向蘇貞昌喊話，呼籲他「收一收殺氣，面對人民無奈的感慨發抒，可不可以不要動輒擺出『殺殺殺殺殺』的姿態」？