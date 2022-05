駐土耳其代表處與非政府組織「扶持尋求庇護者和移民協會」合作推動「移民電視」(Migrant TV)計畫,盼協助難民透過網路獲取正確資訊。

駐土耳其代表黃志揚及土耳其總統府移民管理總署主管難民和諧與溝通事務總司長歐克(Dr. Gökçe Ok)應邀出席並致詞。現場出席者包括多國駐土耳其大使館人員、聯合國婦女組織(UN Women)、聯合國難民事務高級專員公署(UNHCR)等負責難民業務的國際組織、媒體及當地NGO。

黃志揚致詞時強調,國際人道援助向為台灣外交政策重要一環,近期更體現在疫情及俄烏戰爭期間台灣對外的各項援助,包括蔡英文總統、賴清德副總統及蘇貞昌院長均慨捐月薪援助烏國人民。

黃志揚指出,駐土耳其代表處近年在土耳其推動捐贈物資、援建學校與活動中心、舉辦賦權活動等多元人道工作,代表處與「扶持尋求庇護者和移民協會」(Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants,ASAM)合作「移民電視」計畫,除將有助提升難民及當地社群間「社會融合」,也將透過科技力量,協助難民免受假消息危害。

歐克及ASAM首席副幹事長德維拉克(Buket Bahar Dıvrak)均肯定台灣與ASAM合作「移民電視」計畫及相關人道援助貢獻。

歐克強調,運用科技及社群媒體於人道援助領域的重要性,他也邀請現場來賓一起拿出手機追蹤「移民電視」的推特、臉書、YouTube等社群媒體帳號,並推薦給親友,展現對「移民電視」計畫的大力支持。

現場應邀進行專題對話的TGRT新聞台及Show TV新聞台媒體主管除強調媒體在處理移民及難民問題的關鍵性角色,也肯定「移民電視」頻道及其在社群媒體將發揮無遠弗屆的功能。

土耳其收容逾400萬名各國難民,他們普遍依賴網路資源取得權益相關法規措施,以及生活和防疫資訊。但是網路上充斥假訊息或不甚正確資訊,可能造成誤解,甚至仇恨。

「移民電視」目的在協助難民透過網路獲取正確資訊,除土耳其語外,還以英語、阿拉伯語、法語、索馬利亞語、波斯語等當地主要難民群體使用語言製播節目。

此外,考量烏克蘭在土耳其難民快速增加,ASAM計劃增加烏克蘭語,盼為難民提供可靠、易於傳播的網路管道,透過土耳其政府部會及聯合國相關國際組織提供資訊和知識,促進難民賦權及社群團結。(編輯:周永捷)1110528