孫燕姿用心籌備線上唱聊會，熱情獻唱多首夯歌。（MAKE ／ MUSIC、環球音樂提供）

孫燕姿在唱聊會上，熱情獻唱多首夯歌。（MAKE ／ MUSIC、環球音樂提供）

孫燕姿在27日晚間舉辦「你好嗎？孫燕姿抖音線上唱聊會」，熱情獻唱〈雨還是不停地落下〉、組曲〈風箏〉、〈我也很想他〉、〈我不愛〉，更開放歌迷留言許願點歌，她一連清唱〈相信〉、〈Stefanie〉、〈任性〉、〈遇見〉等夯曲，狂吸2.4億人次在線觀看。

不過她在直播尾聲時，現場傳輸設備突然出現了狀況，導致節目中斷，在得知此意外，她決定重唱最後一首歌〈風衣〉，將節目做完整的呈現，她事後表示，「剛剛我的團隊發生了傳輸設備的問題，對於抖音平台和觀看的朋友，我想代團隊表示非常抱歉。今晚非常謝謝大家的參與，一起唱唱聊聊，讓彼此生活的浮燥抒緩一些，讓煩悶的不愉快給一個一小時的出口。下次見面會是什麽情況下呢？希望在那個時候，大家在一起好好的再唱個痛快。」

她分享，近年來雖然不常與公開露面，私下仍和大家一樣忙著生活上大大小小的事，陪家人、照顧孩子、接送小孩等等；若能有小確幸的獨處時間，她會做一些伸展、瑜伽、皮拉提斯等運動，享受放鬆時光。

孫燕姿透露演出前心情緊張、沒有吃晚餐，並提到這陣子胃口不太好，因為這兩年因為疫情看到有很多變化，全世界彷彿停止轉動的感覺，更卸下心防說，她有陣子狀態沒有很好，會有點不想要出現，「好像很多東西都做得不好，可能大家覺得沒有，但你自己會有各種各樣的，做這個覺得不是很成功或不順手，包括當媽媽、當歌手，我都覺得好像有待加強。」